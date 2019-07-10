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      ЄС закликав Раду якомога скоріше ухвалити закон про Антикорупційний суд

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      ЄС звернувся до Ради з проханням чимпоскоріше ухвалити закон про Антикорупційний суд
      ЄС звернувся до Ради з проханням чимпоскоріше ухвалити закон про Антикорупційний суд / УНІАН

      Представники Європейського союзу закликали українських нардепів прийняти законопроект про Антикорупційний суд, ініційований президентом Володимиром Зеленським, щоб усунути перенавантаження суддів.

      Євросоюз підтримує законопроект №10426 про роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду, пише представництво ЄС в Україні у своєму Twitter.

      По темі: Відома точна дата початку роботи Вищого антикорупційного суду

      У ЄС закликали якомога ефективніше використати останню пленарну сесію та прийняти законопроект про Вищий антикорупційний суд. Раніше його прийняття ініціював президент Зеленський. На думку представництва, це допоможе розвантажити суддів та створити орган, який повноцінно зможе зосередитися на справах, що розслідує НАБУ.

      Як створюють Антикорупційний суд в Україні?​Торік, влітку було ініційовано законопроект про Вищий антикорупційний суд, а вже восени почався відбір кадрів на конкурсній основі. Усі кандидати складали тест та виконували практичні завдання.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів 6 березня 2019 року обрала 38 переможців. Головою органу було обрано 37-річну Олену Танасевич, більше про неї тут.  вона очолюватиме суд протягом наступних трьох років. Початок роботи Антикорупційного суду анонсовано на 5 вересня.

      Вищий антикорупційний суд
      Які повноваження має Антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Антикорупційний суд Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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