Відома точна дата початку роботи Вищого антикорупційного суду
Підготовка до повноцінного запуску Вищого антикорупційного суду на останньому етапі – він розпочне роботу 5 вересня. Останнє питання, яке гальмувало процес, вирішили.
Останнім бар'єром на шляху до цього була відсутність належного приміщення для цього органу, про це заявив президент Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з президентом Ради Європи Дональдом Туском та головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.
Важливо: Вищий антикорупційний суд: чим займатиметься та коли розпочне роботу
Водночас глава держави наголосив, що це питання вирішене.
5 вересня цього року суд почне розгляд справ по топ-корупції. У будівлі на проспекті Перемоги,
– сказав він.
Володимир Зеленський також наголосив, що необхідно "перезавантажити всю антикорупційну систему, в тому числі роботу НАПКА – Національного агентства по запобіганню корупції.
Водночас Зеленський висловив упевненість, що новий склад українського парламенту повністю розв'яже руки для подолання корупції в Україні.
У якому приміщенні буде Антикорупційний суд?
Фонд державного майна України передав Антикорупційному суду приміщення за адресою проспект Перемоги, 41, у Києві. Зараз тривають підготовчі заходи, конкурсний добір персоналу апарату Суду та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи.
Раніше за адресою проспект Перемоги, 41 розташовувалося головне відділення "Брокбізнесбанку", який 2013 року купив олігарх-утіках Сергій Курченко у Олександра та Сергія Буряків. Банк було ліквідовано у 2014 році через неплатоспроможність.
Створення Вищого антикорупційного суду – одна з умов західних партнерів України. Зокрема на цьому наполягав МВФ, який погоджувався на співпрацю за умови, що влада демонструватиме ефективність у боротьбі з корупцією.
Як створювали Вищий антикорупційний суд в Україні?Закон про створення Вищого антикорупційного суду схвалили у червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання. Вища кваліфікаційна комісія суддів 6 березня 2019 року обрала 38 переможців. Вищого антикорупційного суду – дивіться тут.
У Києві 7 травня відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких головою органу обрали 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років. Олена Танасевич раніше працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. Танасевич показала найкращі бали на відборі до Антикорупційного суду.