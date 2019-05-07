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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Головою Антикорупційного суду в Україні стала Олена Танасевич

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      Антикорупційний суд України - хто очолив і коли почне роботу
      Антикорупційний суд в Україні очолила Олена Танасевич / Фото з Facebook

      У Києві 7 травня відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких 38 суддів обрали головою органу 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років.

      У зборах взяли участь 38 суддів Антикорупційного суду. На порядку денному вони обрали голову і заступника Вищого антикорупційного суду, а також визначили персональний і кількісний склад слідчих суддів та їх професійну спеціалізацію.

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      На посаду голови Вищого антикорупційного суду на зборах висунули трьох кандидатів: Олега Павлишина, Олену Танасевич і Маркіяна Галабалу.

      Зауважимо, судді не змогли обрати голову суду з першого разу. Після підрахунку результатів першого таємного голосування виявилося, що ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. За Олену Танасевич віддали голоси 15 суддів, за Олега Павлишина – 14, за Маркіяна Галабалу – 9.

      Проте, кандидат повинен був набрати не менше 20 голосів суддів із 38-ми. Тому, на повторне голосування поставили кандидатури суддів, що набрали найбільше голосів, – Танасевич і Павлишина.

      Під час другого голосування знову жоден з претендентів не набрав потрібну кількість голосів. Після цього, головуючий на зборах суддів Віктор Маслов оголосив годинну перерву – до 15:00.

      Під час третьої процедури судді змінили кандидатуру Олега Павлишина на Ольгу Саландяк. Іншою кандидаткою залишилась Олена Танасевич.

      Перемогла у голосуванні Олена Танасевич, яка і стане очільницею суду. Її підтримали 23 суддів Вищого антикорупційного суду із 38-ми. Ще 10 суддів віддали голос за Ольгу Саландяк, а 5 не підтримали жодного кандидата.

      Хто така Олена Танасевич? Раніше працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. Танасевич показала найкращі бали на відборі до Антикорупційного суду. Вона закінчила харківську Юридичну академію, а присягу судді склала у 2012 році. Її чоловік Михайло Танасевич займається бізнесом у Харкові. Родина має у місті квартиру та сім земельних ділянок. За 2018 рік суддя заробила 220 тисяч гривень, а її чоловік – 1 мільйон. 

      Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду, який оприлюднили експерти Фундації DEJURE.

      Заступником голови суду обрали Євгена Крука. Він обійшов у голосуванні Віктора Маслова. За Крука проголосувало 22 людини, а за Маслова проголосували 12 суддів, ще 4 утрималося. 

      Що відомо про Євгена Крука? Він з Києва та займається адвокатською діяльністю з 2006 року. Його сім'ї належить дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.

      Наразі судді ще визначаються з датою початку роботи Вищого антикорупційного суду. Проте, за словами Олега Павлишина, вищий антикорупційний суд може запрацювати лише у серпні-вересні 2019 року.

      Що таке Вищий антикорупційний суд і як його створювали?Орган судової влади, який буде розглядати справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.

      Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

      Вони повинні були відповідати таким вимогам:
      - мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;
      - суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";
      - мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      6 брезеня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала переможців конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді України. За її поданням 11 квітня Президент Петро Порошенко призначив своїми указами на посади 38 суддів ВАС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За словами гаранта, серед них є судді, науковці і адвокати.

      Повний список суддів Вищого антикорупційного суду – дивіться тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Судді
      Джерело: 24 канал
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