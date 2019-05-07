16:49
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, 6 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Главой Антикоррупционного суда в Украине стала Елена Танасевич

      402 Читати новину українською
      Антикоррупционный суд Украины - кто возглавил и когда начнет работу
      Антикоррупционный суд в Украине возглавила Елена Танасевич / shutterstock.com

      В Киеве 7 мая состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на которых 38 судей избрали главой органа Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

      В собрании приняли участие 38 судей Антикоррупционного суда. На повестке дня они избрали председателя и заместителя Высшего антикоррупционного суда, а также определили персональный и количественный состав следственных судей и их профессиональную специализацию.

      Читайте также: Завершился отбор в Антикоррупционный суд: сколько судей с запятнанной репутацией

      На должность главы Высшего антикоррупционного суда на собрании выдвинули троих кандидатов: Олега Павлишина, Елену Танасевич и Маркияна Галабалу.

      Заметим, судьи не смогли выбрать главу суда с первого раза. После подсчета результатов первого тайного голосования оказалось, что никто из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. За Елену Танасевич отдали голоса 15 судей, за Олега Павлишина – 14, за Маркияна Галабалу – 9.

      Однако, кандидат должен был набрать не менее 20 голосов судей из 38-ми. Поэтому, на повторное голосование поставили кандидатуры судей, которые набрали больше всего голосов, – Танасевич и Павлишина.

      Во время второго голосования снова ни один из претендентов не набрал нужное количество голосов. После этого, председательствующий на собрании судей Виктор Маслов объявил часовой перерыв – до 15:00.

      Во время третьей процедуры судьи поменяли кандидатуру Олега Павлишина на Ольгу Саландяк. Другой кандидаткой осталась Елена Танасевич.

      Победила в голосовании Елена Танасевич, которая и станет главой суда. Ее поддержали 23 судьи Высшего антикоррупционного суда из 38-ми. Еще 10 судей отдали голос за Ольгу Саландяк, а 5 не поддержали ни одного кандидата.

      Кто такая Елена Танасевич? Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она окончила харьковскую Юридическую академию, а присягу судьи дала в 2012 году. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и семь земельных участков. За 2018 год судья заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.

      Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

      Добавим, на должность заместителя главы суда также есть двое претендентов – Виктор Маслов и Евгений Крук.

      Пока судьи еще определяются с датой начала работы Высшего антикоррупционного суда. Однако, по словам Олега Павлишина, Высший антикоррупционный суд может заработать только в августе-сентябре 2019 года.

      Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?Орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.

      Закон о создании Высшего антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года. Осенью кандидаты в ВАС прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Они должны были соответствовать таким требованиям:
      - кандидат должен будет иметь опыт работы на должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;
      - судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";
      - иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей избрала победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее представлению 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.

      Полный список судей Высшего антикоррупционного суда – смотрите здесь.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      3956
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      сегодня , 16:01 Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      Ірина Поліщук 178
      Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      сегодня , 15:05 Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      Юрій Бутусов 1756
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      151
      От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
      сегодня , 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
      Станіслав Безушко 78
      Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сегодня , 12:00 Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 2713
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Одессе не привитым от кори детям запретили ходить в школу
       4 января 2018 , 18:47
      "Интер" хотят лишить лицензии за "Голубой огонек" с Кобзоном
       1 января 2015 , 14:37
      Киевляне провалили второй тайм, а хозяева могут гордиться собой: реакция чешских СМИ на матч Яблонец – Динамо
       5 октября 2018 , 11:14
      Главные новости футбола 19 ноября: Нидерланды вырвали путевку в финал Лиги наций, сборная Украины готовится к Турции
       20 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук