Главой Антикоррупционного суда в Украине стала Елена Танасевич

В Киеве 7 мая состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на которых 38 судей избрали главой органа Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

В собрании приняли участие 38 судей Антикоррупционного суда. На повестке дня они избрали председателя и заместителя Высшего антикоррупционного суда, а также определили персональный и количественный состав следственных судей и их профессиональную специализацию.

Читайте также: Завершился отбор в Антикоррупционный суд: сколько судей с запятнанной репутацией

На должность главы Высшего антикоррупционного суда на собрании выдвинули троих кандидатов: Олега Павлишина, Елену Танасевич и Маркияна Галабалу.

Заметим, судьи не смогли выбрать главу суда с первого раза. После подсчета результатов первого тайного голосования оказалось, что никто из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. За Елену Танасевич отдали голоса 15 судей, за Олега Павлишина – 14, за Маркияна Галабалу – 9.

Однако, кандидат должен был набрать не менее 20 голосов судей из 38-ми. Поэтому, на повторное голосование поставили кандидатуры судей, которые набрали больше всего голосов, – Танасевич и Павлишина.

Во время второго голосования снова ни один из претендентов не набрал нужное количество голосов. После этого, председательствующий на собрании судей Виктор Маслов объявил часовой перерыв – до 15:00.

Во время третьей процедуры судьи поменяли кандидатуру Олега Павлишина на Ольгу Саландяк. Другой кандидаткой осталась Елена Танасевич.

Победила в голосовании Елена Танасевич, которая и станет главой суда. Ее поддержали 23 судьи Высшего антикоррупционного суда из 38-ми. Еще 10 судей отдали голос за Ольгу Саландяк, а 5 не поддержали ни одного кандидата.

Кто такая Елена Танасевич? Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она окончила харьковскую Юридическую академию, а присягу судьи дала в 2012 году. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и семь земельных участков. За 2018 год судья заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.



Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

Добавим, на должность заместителя главы суда также есть двое претендентов – Виктор Маслов и Евгений Крук.

Пока судьи еще определяются с датой начала работы Высшего антикоррупционного суда. Однако, по словам Олега Павлишина, Высший антикоррупционный суд может заработать только в августе-сентябре 2019 года.

Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?Орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.



Закон о создании Высшего антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года. Осенью кандидаты в ВАС прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.



Они должны были соответствовать таким требованиям:

- кандидат должен будет иметь опыт работы на должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;

- судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";

- иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.



6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей избрала победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее представлению 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.



Полный список судей Высшего антикоррупционного суда – смотрите здесь.