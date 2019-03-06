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      Объявлены победители конкурса на должности в Высший антикоррупционный суд

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      Объявлены победители конкурса на должности в Высший антикоррупционный суд
      Объявлены победители конкурса на должности в Высший антикоррупционный суд / Radiosvoboda.org

      Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд. Так, свою способность осуществлять правосудие в составе антикоррупционного суда подтвердили 27 человек.

      В конкурсе в Высший антикоррупционный суд в целом победили 39 кандидатов. 27 из них будут работать судьями антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты.


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      Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия для собеседований, которое, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.

      Список победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд опубликовала Судебно-юридическая газета.

      1. Иван Петрович Пономаренко – судья Терновского городского суда Днепропетровской области в отставке.
      2. Елена Витальевна Танасевич – судья Печенежского райсуда Харьковской области.
      3. Виктор Васильевич Маслов – судья Тростянецкого райсуда Сумской области.
      4. Леся Николаевна Федорак – судья, председатель Гребенковского райсуда Полтавской области.
      5. Оксана Викторовна Олейник – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области.
      6. Татьяна Григорьевна Гавриленко – судья Новосанжарского райсуда Полтавской области.
      7. Андрей Владимирович Бицюк – судья Заводского райсуда города Николаева.
      8. Олег Леонидович Колиуш – судья Автозаводского райсуда Кременчуга Полтавской области.
      9. Виталий Михайлович Дубас – адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность.
      10. Виталий Викторович Крикливый – судья Комсомольского городского суда Полтавской области.
      11. Ярослав Витальевич Шкодин  адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность.
      12. Олег Владимирович Федоров – старший партнер, адвокат, адвокатское объединение A.C.F. Partners. Индивидуальная адвокатская деятельность.
      13. Владимир Дмитриевич Воронько – судья Хозяйственного суда Днепропетровской области.
      14. Виктор Викторович Ногачевский – директор, адвокат, общество с ограниченной ответственностью "Линия Права".
      15. Алексей Олегович Кравчук – заведующий кафедры хозяйственного и административного права, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
      16. Наталья Владимировна Мовчан – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области.
      17. Олег Владимирович Ткаченко – председатель адвокатского объединения, адвокат, адвокатское объединение "Больверк".
      18. Екатерина Юрьевна Широкая – судья Луганского окружного административного суда.
      19. Тимур Рафаилович Хамзин – судья Куйбышевского райсуда Запорожской области.
      20. Евгений Васильевич Крук – начальник департамента международного, частного и финансового права, адвокатское объединение "Сытнюк и Партнеры".
      21. Алла Васильевна Сорочан – судья Врадиевского райсуда Николаевской области в отставке, сейчас адвокат.
      22. Екатерина Александровна Сикора – юрист, общество с ограниченной ответственностью НПП "Альянс-Д".
      23. Вера Владимировна Михайленко – руководитель по совместительству, адвокатское объединение "Веста".
      24. Лариса Ивановна Задорожная – судья Теплицкого райсуда Винницкой области в отставке.
      25. Инна Александровна Белоус – судья Тернопольского окружного админсуда.
      26. Маркиян Васильевич Галабала – управляющий адвокатское бюро "Маркияна Галабала".
      27. Сергей Мирославович Мойсак – адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность.

      Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Что такое Высший антикоррупционный суд? Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные Национальному антикоррупционному бюро. В частности, говорится о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных денег, злоупотребления властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда были такие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья должен соответствовать требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Коррупция Судьи
      Источник: 24 Канал
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