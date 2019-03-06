Объявлены победители конкурса на должности в Высший антикоррупционный суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд. Так, свою способность осуществлять правосудие в составе антикоррупционного суда подтвердили 27 человек.

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд в целом победили 39 кандидатов. 27 из них будут работать судьями антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты.



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Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия для собеседований, которое, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.

Список победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд опубликовала Судебно-юридическая газета.

1. Иван Петрович Пономаренко – судья Терновского городского суда Днепропетровской области в отставке.

2. Елена Витальевна Танасевич – судья Печенежского райсуда Харьковской области.

3. Виктор Васильевич Маслов – судья Тростянецкого райсуда Сумской области.

4. Леся Николаевна Федорак – судья, председатель Гребенковского райсуда Полтавской области.

5. Оксана Викторовна Олейник – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области.

6. Татьяна Григорьевна Гавриленко – судья Новосанжарского райсуда Полтавской области.

7. Андрей Владимирович Бицюк – судья Заводского райсуда города Николаева.

8. Олег Леонидович Колиуш – судья Автозаводского райсуда Кременчуга Полтавской области.

9. Виталий Михайлович Дубас – адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность.

10. Виталий Викторович Крикливый – судья Комсомольского городского суда Полтавской области.

11. Ярослав Витальевич Шкодин – адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность.

12. Олег Владимирович Федоров – старший партнер, адвокат, адвокатское объединение A.C.F. Partners. Индивидуальная адвокатская деятельность.

13. Владимир Дмитриевич Воронько – судья Хозяйственного суда Днепропетровской области.

14. Виктор Викторович Ногачевский – директор, адвокат, общество с ограниченной ответственностью "Линия Права".

15. Алексей Олегович Кравчук – заведующий кафедры хозяйственного и административного права, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

16. Наталья Владимировна Мовчан – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области.

17. Олег Владимирович Ткаченко – председатель адвокатского объединения, адвокат, адвокатское объединение "Больверк".

18. Екатерина Юрьевна Широкая – судья Луганского окружного административного суда.

19. Тимур Рафаилович Хамзин – судья Куйбышевского райсуда Запорожской области.

20. Евгений Васильевич Крук – начальник департамента международного, частного и финансового права, адвокатское объединение "Сытнюк и Партнеры".

21. Алла Васильевна Сорочан – судья Врадиевского райсуда Николаевской области в отставке, сейчас адвокат.

22. Екатерина Александровна Сикора – юрист, общество с ограниченной ответственностью НПП "Альянс-Д".

23. Вера Владимировна Михайленко – руководитель по совместительству, адвокатское объединение "Веста".

24. Лариса Ивановна Задорожная – судья Теплицкого райсуда Винницкой области в отставке.

25. Инна Александровна Белоус – судья Тернопольского окружного админсуда.

26. Маркиян Васильевич Галабала – управляющий адвокатское бюро "Маркияна Галабала".

27. Сергей Мирославович Мойсак – адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность.

Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

Что такое Высший антикоррупционный суд? Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные Национальному антикоррупционному бюро. В частности, говорится о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных денег, злоупотребления властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда были такие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья должен соответствовать требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.