Оголошені переможці конкурсу на посади до Вищого антикорупційного суду
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. Так, свою здатність здійснювати правосуддя у складі антикорупційного суду підтвердили 27 осіб.
У конкурсі до Вищого антикорупційного суду загалом перемогли 39 кандидатів. 27 із них працюватимуть суддями антикорупційного суду, 12 – суддями апеляційної палати.
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Далі список із 39 переможців передадуть Вищій раді правосуддя для співбесід, яка, у свою чергу, внесе подання про призначення суддів президенту.
Список переможців конкурсу до Вищого антикорупційного суду опублікувала Судебно-юридическая газета.
1. Іван Петрович Пономаренко – суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області у відставці.
2. Олена Віталіївна Танасевич – суддя Печенізького райсуду Харківської області.
3. Віктор Васильович Маслов – суддя Тростянецького райсуду Сумської області.4. Леся Миколаївна Федорак – суддя, голова Гребінківського райсуду Полтавської області.
5. Оксана Вікторівна Олійник – суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області.
6. Тетяна Григорівна Гавриленко – суддя Новосанжарського райсуду Полтавської області.
7. Андрій Володимирович Біцюк – суддя Заводського райсуду міста Миколаєва.
8. Олег Леонідович Коліуш – суддя Автозаводського райсуду Кременчука Полтавської області.
9. Віталій Михайлович Дубас – адвокат, індивідуальна адвокатська діяльність.
10. Віталій Вікторович Крикливий – суддя Комсомольського міського суду Полтавської області.
11. Ярослав Віталійович Шкодін – адвокат, індивідуальна адвокатська діяльність.
12. Олег Володимирович Федоров – старший партнер, адвокат, адвокатське об’єднання A.C.F. Partners. Індивідуальна адвокатська діяльність.
13. Володимир Дмитрович Воронько – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.
14. Віктор Вікторович Ногачевський – директор, адвокат, товариство з обмеженою відповідальністю "Лінія Права".
15. Олексій Олегович Кравчук – завідувач кафедри господарського та адміністративного права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
16. Наталія Володимирівна Мовчан – суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області.
17. Олег Володимирович Ткаченко – голова адвокатського об'єднання, адвокат, адвокатське об'єднання "Больверк".
18. Катерина Юріївна Широка – суддя Луганського окружного адміністративного суду.
19. Тимур Рафаїлович Хамзін – суддя Куйбишевського райсуду Запорізької області.
20. Євген Васильович Крук – начальник департаменту міжнародного, приватного та фінансового права, адвокатське об’єднання "Ситнюк та Партнери".
21. Алла Василівна Сорочан – суддя Врадіївського райсуду Миколаївської області у відставці, наразі адвокат.
22. Катерина Олександрівна Сікора – юрист, товариство з обмеженою відповідальністю НВП "Альянс-Д".
23. Віра Володимирівна Михайленко – керівник за сумісництвом, адвокатське об'єднання "Веста".
24. Лариса Іванівна Задорожна – суддя Теплицького райсуду Вінницької області у відставці.
25. Інна Олександрівна Білоус – суддя Тернопільського окружного адмінсуду.
26. Маркіян Васильович Галабала – керуючий, адвокатське бюро "Маркіяна Галабали".
27. Сергій Мирославович Мойсак – адвокат, індивідуальна адвокатська діяльність.
Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.
Що таке Вищий антикорупційний суд? Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні Національному антикорупційному бюро. Зокрема, мовиться про злочини щодо нецільового використання бюджетних грошей, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.
Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду були такі вимоги: кандидат повинен мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя повинен відповідати вимогам закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.