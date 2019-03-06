Оголошені переможці конкурсу на посади до Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. Так, свою здатність здійснювати правосуддя у складі антикорупційного суду підтвердили 27 осіб.

У конкурсі до Вищого антикорупційного суду загалом перемогли 39 кандидатів. 27 із них працюватимуть суддями антикорупційного суду, 12 – суддями апеляційної палати.

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Далі список із 39 переможців передадуть Вищій раді правосуддя для співбесід, яка, у свою чергу, внесе подання про призначення суддів президенту.

Список переможців конкурсу до Вищого антикорупційного суду опублікувала Судебно-юридическая газета.

1. Іван Петрович Пономаренко – суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області у відставці.

2. Олена Віталіївна Танасевич – суддя Печенізького райсуду Харківської області.

3. Віктор Васильович Маслов – суддя Тростянецького райсуду Сумської області.4. Леся Миколаївна Федорак – суддя, голова Гребінківського райсуду Полтавської області.

5. Оксана Вікторівна Олійник – суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

6. Тетяна Григорівна Гавриленко – суддя Новосанжарського райсуду Полтавської області.

7. Андрій Володимирович Біцюк – суддя Заводського райсуду міста Миколаєва.

8. Олег Леонідович Коліуш – суддя Автозаводського райсуду Кременчука Полтавської області.

9. Віталій Михайлович Дубас – адвокат, індивідуальна адвокатська діяльність.

10. Віталій Вікторович Крикливий – суддя Комсомольського міського суду Полтавської області.

11. Ярослав Віталійович Шкодін – адвокат, індивідуальна адвокатська діяльність.

12. Олег Володимирович Федоров – старший партнер, адвокат, адвокатське об’єднання A.C.F. Partners. Індивідуальна адвокатська діяльність.

13. Володимир Дмитрович Воронько – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

14. Віктор Вікторович Ногачевський – директор, адвокат, товариство з обмеженою відповідальністю "Лінія Права".

15. Олексій Олегович Кравчук – завідувач кафедри господарського та адміністративного права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

16. Наталія Володимирівна Мовчан – суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

17. Олег Володимирович Ткаченко – голова адвокатського об'єднання, адвокат, адвокатське об'єднання "Больверк".

18. Катерина Юріївна Широка – суддя Луганського окружного адміністративного суду.

19. Тимур Рафаїлович Хамзін – суддя Куйбишевського райсуду Запорізької області.

20. Євген Васильович Крук – начальник департаменту міжнародного, приватного та фінансового права, адвокатське об’єднання "Ситнюк та Партнери".

21. Алла Василівна Сорочан – суддя Врадіївського райсуду Миколаївської області у відставці, наразі адвокат.

22. Катерина Олександрівна Сікора – юрист, товариство з обмеженою відповідальністю НВП "Альянс-Д".

23. Віра Володимирівна Михайленко – керівник за сумісництвом, адвокатське об'єднання "Веста".

24. Лариса Іванівна Задорожна – суддя Теплицького райсуду Вінницької області у відставці.

25. Інна Олександрівна Білоус – суддя Тернопільського окружного адмінсуду.

26. Маркіян Васильович Галабала – керуючий, адвокатське бюро "Маркіяна Галабали".

27. Сергій Мирославович Мойсак – адвокат, індивідуальна адвокатська діяльність.

Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

Що таке Вищий антикорупційний суд? Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні Національному антикорупційному бюро. Зокрема, мовиться про злочини щодо нецільового використання бюджетних грошей, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду були такі вимоги: кандидат повинен мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя повинен відповідати вимогам закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.