Верховная Рада одобрила создание Антикоррупционного суда

В четверг, 21 июня, Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде (№7441), который ранее на рассмотрение парламента внес Президент Украины Петр Порошенко.

За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

Законом предполагается создать Высший антикоррупционный суд по месту расположения в Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

В разделе "Заключительные положения" уточняется, что этот закон вступает в силу со дня, следующего после его опубликования. Кабмину поручается осуществить в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, Государственной судебной администрации – принять меры, необходимые для реализации документа.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, которые подследственны НАБУ. В частности, говорится о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконного обогащения, взяточничества.

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Выбирать судей Антикоррупционного суда будет Высшая квалификационная комиссия судей с помощью Общественного совета международных экспертов. В состав Общественного совета международных экспертов смогут войти как иностранцы, так и украинцы, "которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества" и опыт работы от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержке государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства в делах о коррупции за рубежом.

Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.



9 июня глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. А 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.