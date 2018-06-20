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В Госдепе дали власти Украины важное указание по Антикоррупционному суду

29 Читати новину українською
Госдеп
Госдеп

В Государственном департаменте США напомнили власти в Киеве о необходимости дополнительных шагов, которые будут способствовать повышению эффективности борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Укринформ".

В Вашингтоне отметили, что США высоко оценивают утверждение в Украине закона о создании независимого Антикоррупционного суда.

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"Украина сделала важный шаг в направлении достижения европейского будущего, которого требовали люди во время Революции Достоинства", – добавили в Госдепе.

Также в Вашингтоне приветствовали заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

"Лагард и Порошенко согласились, что Верховная Рада быстро должна внести поправки в закон, чтобы этот суд мог слушать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, в том числе текущие коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда", – говорится в заявлении.

Напомним, 19 июня депутатам Верховной Рады трижды не удалось проголосовать за закон о запуске Антикоррупционного суда, который ранее на рассмотрение парламента внес Президент Украины Петр Порошенко. 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.

9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. 19 июня украинский гарант внес на рассмотрение парламента уже технический документ –законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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