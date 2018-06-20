У Держдепі дали владі України важливу вказівку щодо Антикорупційного суду

У Державному департаменті США нагадали владі у Києві про необхідність додаткових кроків, які сприятимуть підвищенню ефективності боротьби з корупцією.

Про це мовиться у заяві Держдепу, повідомляє "Укрінформ".

У Вашингтоні відзначили, що США високо оцінюють затвердження в Україні закону про створення незалежного Антикорупційного суду.

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"Україна зробила важливий крок у напрямку досягнення європейського майбутнього, якого вимагали люди під час Революції Гідності", – додали у Держдепі.

Також у Вашингтоні привітали заяву директора МВФ Крістін Лагард з цього приводу.

"Лагард і Порошенко погодилися, що Верховна Рада має швидко внести поправки до закону, щоби цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, в тому числі поточні корупційні справи, а також прийняти додаткове законодавство для офіційного початку роботи суду", – мовиться у заяві.

Нагадаємо, 19 червня депутатам Верховної Ради тричі не вдалося проголосувати за закон про запуск Антикорупційного суду, який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко. 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. 19 червня український гарант вніс на розгляд парламенту вже технічний документ –законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).