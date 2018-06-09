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Голова Верховної Ради підписав закон про Антикорупційний суд

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Парубій підписав закон про Антикорупційний суд
Парубій підписав закон про Антикорупційний суд / фото з відкритих джерел

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. Зробив він це під час спільного брифінгу з головами парламентів Грузії та Молдови – Іраклієм Кобахідзе і Андріаном Канду.

Брифінг між главами парламентів відбувся в рамках ІІ Міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова і Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіонального та безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО", повідомляє "Укрінформ".

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Я хочу скористатися можливістю, щоб урочисто при вас підписати цей закон. Для України це важливий крок на шляху реформування. Кілька тижнів тому я зустрічався з директорами Світового банку і коли вони дізналися, скільки поправок, не дуже вірили, що ми зможемо Закон "Про Вищий антикорупційний суд" прийняти,
– наголосив Парубій.

Він додав, що завжди був оптимістом у питанні ухвалення цього закону. 

"Директори Світового банку дуже попросили, що якщо вдасться ухвалити закон, щоб ми підписали його їхньою ручкою, і я зараз при вас підписую вже підготовлений комітетом, нашими службами Закон України "Про Вищий антикорупційний суд", – підсумував спікер ВРУ.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Теги: Новини політики Новини України Андрій Парубій Верховна Рада Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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