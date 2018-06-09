Председатель Верховной Рады подписал закон про Антикоррупционный суд

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон про Антикоррупционный суд. Сделал он это во время совместного брифинга с председателями парламентов Грузии и Молдовы – Ираклием Кобахидзе и Андрианом Канду.

Брифинг между главами парламентов состоялся в рамках II Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасносного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО", сообщает "Укринформ".

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Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон. Для Украины это важный шаг на пути реформирования. Несколько недель назад я встречался с директорами Всемирного банка и когда они узнали, сколько поправок, не слишком верили, что мы сможем Закон "О Высшем антикоррупционном суде" принять,

– отметил Парубий.

Он добавил, что всегда был оптимистом в вопросе принятия этого закона.

"Директора Всемирного банка очень попросили, что если удастся принять закон, чтобы мы подписали его их ручкой, и я сейчас при вас подписываю уже подготовленный комитетом, нашими службами Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", – подытожил спикер ВРУ.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.