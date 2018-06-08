Парубий очертил сроки, когда Антикоррупционный суд начнет рассматривать первые дела

Еще до конца 2018 года Высший антикоррупционный суд может быть создан, а первые дела он будет рассматривать в первой половине 2019-го.

Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

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В частности, Парубий подчеркнул, что после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это.

"Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", – подчеркнул спикер парламента.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.