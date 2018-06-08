Парубій окреслив терміни, коли Антикорупційний суд почне розглядати перші справи

Ще до кінця 2018 року Вищий антикорупційний суд може бути створено, а перші справи він буде розглядати у першій половині 2019-го.

Про це спікер Верховної Ради заявив у ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

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Зокрема, Парубій підкреслив, що після ухвалення парламентом закону про суд, він і президент Петро Порошенко звернулися до міжнародних організацій, які мають подавати своїх кандидатів до громадської ради міжнародних експертів, щоб вони якомога швидше зробили це.

"Я впевнений, що наступного року ми будемо свідками перших справ цього суду. І повірте мені, це будуть вироки, якими буде пишатися вся Україна. Це будуть вироки, які змінять нашу країну", – наголосив спікер парламенту.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.