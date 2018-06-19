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Створення Антикорупційного суду: Порошенко подав до Ради відповідний законопроект

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Законопроект про Вищий антикорупційний суд подано до парламенту
Законопроект про Вищий антикорупційний суд подано до парламенту / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко 19 червня вніс до Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Цей документ глава держави визначив як невідкладний для позачергового розгляду парламенту.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Мета проекту закону – виконання вимог Конституції України, Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду", – мовиться у повідомленні.

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Доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов.

Наразі законопроект відсутній на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект (№7440) про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). 11 червня документ підписав президент.

Відповідно до процедури, 14 червня Порошенко скерував законопроект до Вищої ради правосуддя, яка 18 червня підтримала цей документ.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада Петро Порошенко Законодавство Законопроект
Джерело: 24 канал
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