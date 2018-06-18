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Вища рада правосуддя схвалила законопроект про створення Антикорупційного суду

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Вища рада правосуддя підтримала законопроект про створення Антикорупційного суду
Вища рада правосуддя підтримала законопроект про створення Антикорупційного суду / Ілюстративне фото

У понеділок, 18 червня, Вища рада правосуддя (ВСП) на засіданні одностайно підтримала проект закону авторства Президента України Петра Порошенка "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пропоную вам підтримати підготовлений президентом України проект закону про створення Вищого антикорупційного суду", – виніс на голосування питання глава ВРП Ігор Бенедисюк.

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Відповідне рішення було підтримано одноголосно.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект (№7440) про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). 11 червня документ підписав президент.

Відповідно до процедури, 14 червня Порошенко скерував законопроект до Вищої ради правосуддя. А 16 червня глава держави заявив, що планує 19 червня зареєструвати цей законопроект у Верховній Раді в разі його підтримки ВСП.

Чим займатиметься Антикорупційний суд? Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, мовиться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Законопроект Петро Порошенко Вища рада правосуддя Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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