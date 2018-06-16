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Порошенко зробив новий несподіваний прогноз, коли запрацює Антикорупційний суд

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Порошенко спрогнозував, коли запрацює Антикорупційний суд
Порошенко спрогнозував, коли запрацює Антикорупційний суд / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко прогнозує, що Вищий Антикорупційний суд запрацює до початку виборчої кампанії напередодні президентських виборів в Україні.

Про це Порошенко заявив ввечері 16 червня в ефірі українських телеканалів.

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"Я буду робити все можливе, щоб Антикорупційний суд створити до початку президентської кампанії", – запевнив він.

За словами Президента, йдеться не лише про створення умов для конкурсу, а й про те, щоб завершити конкурс, сформувати суд та повноцінно запустити його.

Водночас Порошенко каже, що не впевнений, чи підтримають його ініціативу про запуск роботи Антикорупційного суду українські політики.

"Але точно, ця ініціатива буде підтримана українським суспільством. І точно, ця ініціатива буде підтримана нашими партнерами", – переконаний глава держави.

Раніше Порошенко робив прогноз, що Антикорупційний суд має запрацювати до кінця 2018 року.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Теги: Новини України Петро Порошенко Антикорупційний суд Президентські вибори 2019 Новини політики
Джерело: 24 Канал
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