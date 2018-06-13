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У тексті закону про Антикорупційний суд знайшли жахливий "сюрприз"

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Як депутати напакостили з Антикорупційним судом
Як депутати напакостили з Антикорупційним судом

У Вищого антикорупційного суду відібрали можливість приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набули чинності.

Про це пише "Радіо Свобода".

Відповідну норму правкою внесли до Кримінально-процесуального кодексу.

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Пояснення від "Схем"

"Суди апеляційної інстанції (крім апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) продовжують приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, розгляд яких розпочато у судах першої інстанції до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду", – мовиться в прикінцевих положеннях до закону.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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