В тексте закона про Антикоррупционный суд нашли ужасный "сюрприз"

У Высшего антикоррупционного суда отобрали возможность принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в силу.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Соответствующую норму правкой внесли в Уголовно-процессуальный кодекс.

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Объяснения от "Схем"

"Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда", – говорится в заключительных положениях закона.