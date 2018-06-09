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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как в Украине будет работать Антикоррупционный суд

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Председатель парламента Андрей Парубий в субботу, 9 июня, поставил свою подпись под законом, который после двух лет разговоров таки приняли парламентарии. Создание суда было предусмотрено коалиционным соглашением, а также он является одним из условий сотрудничества с нашими международными финансовыми партнерами.

Украина имеет шанс стать четвертой страной Европы, где создадут Антикоррупционный суд, потому что большинство из них действуют в прилично коррумпированных странах Азии и Африки.

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Первый такой узкопрофильный суд появился на Филиппинских островах почти 40 лет назад. Однако коррупцию там не удалось побороть, она осталась на том же уровне что и была. А в Нигерии погорел на взятке даже сам председатель суда.

Однако в другой африканской стране – Ботсване, после его создания – уровень коррупции значительно снизился. Там каждый судья ежегодно рассматривает 300-400 дел. В Непале же Антикоррупционный суд в основном специализируется на случаях мелкой коррупции. А вот соседнюю Малайзию ставят в пример всем странам, которые взялись воевать с коррупционерами.

Такая страна, как Малайзия, на самом деле одна сегодня из ведущих стран мира. И Украине ей во всех рейтингах, как до неба ползком. А есть страны, как правило, это страны Африки, которые однозначно показали, что Антикоррупционный суд не решил их вопросы,
– прокомментировал народный депутат Леонид Емец.

В Украине Антикоррупционный суд будет рассматривать только дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сейчас все собранные ими доказательства попадают в районные суды.

Украинский Антикоррупционный суд случаями мелкой коррупции не будет заниматься. Будет рассматривать только дела, где ущерб минимум на 881 тысячу гривен и против топ-коррупционеров, а это президент, премьер, министры, народные депутаты. Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины.

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Судьям новосозданного суда предоставят круглосуточную охрану, чтобы уберечь от соблазна брать взятки и дадут немалую зарплату – около семи тысяч долларов в месяц.

Однако работать в Антикоррупционном суде смогут не все. Кандидат должен быть не моложе 35-ти лет, со стажем работы судьей – не менее 5 лет, или же иметь научную степень в области права, или 7 лет стажа работы в области права. Адвокаты с 7-летним стажем – тоже пригодная кандидатура. Набирать судей Высшая квалификационная комиссия будет с участием Общественного совета международных экспертов.

Единственное, что может гарантировать эффективность работы, дать шанс на эффективность работы – это честная процедура отбора. Именно поэтому и нужны международные эксперты, которые будут не назначать судей, а выбрасывать из конкурса очевидно коррумпированных или неадекватных,
– рассказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Собственно об участии международных экспертов в отборе судьи и шли наибольшие споры при принятии закона. Сошлись на компромиссном варианте. Заработать суд сможет, когда наберут не менее 35 судей.

Но до этого Президент Украины должен внести в парламент законопроект, которым позволит создать новый суд. Поэтому ожидать, что в Украине ранее чем через год появится суд, который станет страшным сном всех коррупционеров – не стоит.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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