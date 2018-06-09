Як в Україні працюватиме Антикорупційний суд

Голова парламенту Андрій Парубій у суботу, 9 червня, поставив свій підпис під законом, який після двох років розмов таки ухвалили парламентарі. Створення суду було передбачено коаліційною угодою, а також він є однією з умов співпраці з нашими міжнародними фінансовими партнерами.

Україна має шанс стати четвертою країною Європи, де створять Антикорупційний суд, бо більшість їх діють у пристойно корумпованих країнах Азії та Африки.

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Перший такий вузькопрофільний суд з'явився на Філіппінських островах майже 40 років тому. Проте корупцію там не вдалося побороти, вона залишилася на тому ж рівні що й була. А в Нігерії погорів на хабарі навіть сам голова суду.

Проте в іншій африканській країні – Ботсвані, після його створення, – рівень корупції значно знизився. Там кожен суддя щороку розглядає 300-400 справ. В Непалі ж Антикорупційний суд здебільшого спеціалізується на випадках дрібної корупції. А от сусідню Малайзію ставлять у приклад усім країнам, які взялися воювати з корупціонерами.

Така країна, як Малайзія, насправді одна сьогодні з провідних країн світу. І Україні їй у всіх рейтингах, як до неба рачки. А є країни, як правило це країни Африки, які однозначно продемонстрували, що Антикорупційний суд не вирішив їх питань,

– прокоментував народний депутат Леонід Ємець.

В Україні Антикорупційний суд розглядатиме лише справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наразі усі зібрані ними докази потрапляють до районних судів.

Український Антикорупційний суд випадками дрібної корупції не займатиметься. Розглядатиме лише справи, де збитків щонайменше на 881 тисячу гривень та проти топ-корупціонерів, а це президент, прем'єр, міністри, народні депутати. Юрисдикція суду поширюватиметься на всю територію України.

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Суддям новоствореного суду нададуть цілодобову охорону, аби уберегти від спокуси брати хабарів і дадуть чималеньку зарплату – близько семи тисяч доларів на місяць.

Проте працювати в Антикорупційному суді зможуть не всі. Кандидат має бути не молодшим 35-ти років, зі стажем роботи суддею – не менше 5 років, або ж мати науковий ступінь у сфері права, чи 7 років стажу роботи у сфері права. Адвокати з 7-літнім стажем – теж принагідні кандидатури. Набиратиме суддів Вища кваліфікаційна комісія за участі Громадської ради міжнародних експертів.

Єдине, що може гарантувати ефективність роботи, дати шанс на ефективність роботи - це чесна процедура добору. Саме тому і потрібні міжнародні експерти, які не призначатимуть суддів, але викидатимуть з конкурсу очевидно корумпованих або неадекватних,

– розповів голова Центру протидій корупції Віталій Шабунін.

Власне щодо участі міжнародних експертів у відборі судді і точилися найбільші суперечки при ухваленні закону. Зійшлися на компромісному варіанті. Запрацювати суд зможе, коли наберуть щонайменше 35 суддів.

Але до цього Президент України має внести в парламент законопроект, яким дозволить створити новий суд. Тож очікувати, що в Україні раніше ніж за рік з'явиться суд, який стане страшним сном усіх корупціонером – не варто.