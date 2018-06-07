Закон про Антикорупційний суд: яка роль дісталась експертам-міжнародникам

Після двох місяців саботажу депутати таки ухвалили закон про Антикорупційний суд, від якого залежить наша співпраця з МВФ. Спочатку переконати, потім підбадьорити і врешті похвалити народних обранців до Ради прийшов і президент Петро Порошенко. Саме він є автором законопроекту, до якого було аж дві тисячі поправок від нардепів.

Два роки обіцянок і війн, тиждень розгляду поправок і три тижні гострих суперечок із Міжнародним валютним фондом – і ось вже президент гордо презентує в парламенті текст законопроекту про Антикорупційний суд, який з усіма, мовляв, узгоджений і до розгляду готовий.

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"Вийшли на той варіант, який сьогодні дає підстави вважати, що законопроект буде принято", – зазначив президент Петро Порошенко.

На цей момент ніхто в парламенті остаточного тексту проекту надважливого закону ще не бачив. Вперше депутати читали його на комітеті, який експромтом скликали за годину до голосування.

Головні баталії, як і раніше, під час засідання точились навколо ролі міжнародних експертів в конкурсі суддів, які претендують на крісла в Антикорупційному суді. Венеційська комісія вимагала, щоб при доборі суддів міжнародники мали вирішальний голос. Їх мало бути семеро. І вони мали б відсіювати всіх недоброчесних суддів. Тепер же згідно з новим текстом таких експертів-запобіжників буде шестеро. І якщо троє з них вирішать, що якийсь суддя не гідний судити антикорупціонерів, на його персону накладається вето. Подолати його може лише спільне засідання членів Вищої кваліфкомісії суддів і тих таки міжнародників. Якщо більшість членів ВККС в комісії та троє міжнародників "передумають", забракованого суддю можуть допустити до конкурсу. Перше враження серед депутатів-юристів – сумніви і здивування.

Троє можуть подати кандидата на перевірку, а потім інші три, які не дали зауваження, можуть це вето подолати. Виходить три на три. Я буду пропонувати змінити на чотири,

– сказав нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець.

"Міжнародна рада експертів є абсолютно безрукою, у неї не буде повноважень фактично. Я дуже важко собі уявляю, як вона буде реально впливати на добір кандидатів. Це ключова проблема", – відреагувала депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник.

Представник Адміністрації Президента, голова профільного комітету і міністр юстиції в один голос переконують: юристи все неправильно зрозуміли. Мовляв, чого сумніватися в тексті, якщо його затвердили міжнародники.

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"Давайте, якщо вже міжнародні експерти пропонують таку редакцію, давайте ми хоча б вже не будемо їх ревізувати", – прокоментував голова комітету правової політики і правосуддя Руслан Князевич.

Міжнародні експерти, у першу чергу іноземці, які мають досвід в юридичних органах і органах правопорядку, отримають вирішальне право при доборі кандидатів до цього суду,

– вказав міністр юстиції Павло Петренко.

Їм вдається переконати більшість. І комітет виносить законопроект на розгляд в зал. Його безапеляційно підтримують БПП, "Народний фронт", "Воля Народу", "Відродження".

Не голосують взагалі, бо й не планували "Радикальна Партія" і "Опозиційний блок". "Батьківщина" і "Самопоміч" просять додаткових гарантій незалежності суду. Адже поки не зрозуміло, з кого складатиметься міжнародна рада. Раптом з'ясувалось, що в неї взагалі зможуть входити у тому числі і колишні українські судді та прокурори.

Будуть знову пробувати привезти Найджелів Браунів і видавати їх тут за міжнародних експертів, які нам начебто допоможуть,

– переконаний нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Та депутати дуже поспішають ухвалити рішення. Отож Антикорупційний суд отримує навіть понад конституційну більшість голосів – 317.

Порошенко відреагував на це словами: "Це перемога!" Хоч лише рік тому переконував, що Антикорупційний суд Україні не потрібний.

А де існує Антикорупційний суд? У країнах, які показують хороші результати боротьби з корупцією? В Кенії, наприклад, в Уганді, в Малайзії і Хорватії,

– говорив тоді президент.

Утім, ухвалення закону про створення Антикорупційного суду навіть у такому вигляді вітає більшість громадських активістів та депутатів-антикорупціонерів. Тепер все залежатиме від того, з кого сформують раду міжнародних експертів.

Нагадаємо, в першому читанні законопроект ухвалили 3 місяці тому. Він отримав шквал міжнародної критики. Тож його довелось міняти. Запрацювати Антикорупційний суд може не раніше наступного року. Його судді розглядатимуть лише справи, які розпочало НАБУ. Без такого окремого суду всі антикорупційні розслідування Бюро застрягли в старих судах.