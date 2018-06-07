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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Голосування за Антикорупційний суд ще нічого не означає, – нардеп

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Сотник Олена
Сотник Олена / Фото з вільних джерел

Тому при кінцевих положеннях є пункт сьомий, у якому йдеться, що президент має внести до парламенту закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла народний депутат України, "Самопоміч" Олена Сотник.

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"Це може тривати рік, або навіть два, така картинка про відбори. Будуть навіть міжнародні експерти, частина з яких будуть навіть незаангажовані, але поки президент не внесе цей законопроект і поки Верховна Рада його не проголосує, діяльність суду не розпочнеться", – зазначила нардепка.

Вона додала, що тому перед цією великою "перемогою" була ще більша "зрада", щоб українці фокусували свою увагу виключно на Антикорупційному суді.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Антикорупційний суд Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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