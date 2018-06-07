23:06
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 7°C
  • пятница
    26°C 12°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Голосование за Антикоррупционный суд еще ничего не значит, - нардеп

109 Читати новину українською
Сотник Елена
Сотник Елена / Фото из свободных источников

Потому что при конечных положениях есть пункт седьмой, в котором говорится, что президент должен внести в парламент закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Украины, "Самопомочи" Елена Сотник.

Читайте также: Эксперт рассказал, получит ли Украина транш МВФ после принятия закона об Антикоррупционном суде

"Это может длиться год или даже два, такая картинка об отборах. Будут также международные эксперты, часть из которых будет даже вовлечена, но пока президент не внесет этот законопроект и пока Верховная Рада его не проголосует, деятельность суда не начнется", – отметила нардеп.

Она добавила, что поэтому перед этой большой "перемогой" была еще большая "зрада", чтобы украинцы фокусировали свое внимание исключительно на Антикоррупционном суде.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Антикоррупционный суд Самопомич
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 7 июня: умерла Кира Муратова, Антикоррупционный суд и увольнение Данилюка
сегодня, 22:17 Главные новости 7 июня: умерла Кира Муратова, Антикоррупционный суд и увольнение Данилюка
88
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
сегодня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 4152
Не утонуть в мусоре: как в Украине организуют эффективную переработку упаковки
сегодня, 20:02 Не утонуть в мусоре: как в Украине организуют эффективную переработку упаковки
Яніна Ткачук 102
Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
сегодня, 19:02 Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
Катерина Петренко 831
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сегодня, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 264
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук