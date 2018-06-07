Голосование за Антикоррупционный суд еще ничего не значит, - нардеп

Потому что при конечных положениях есть пункт седьмой, в котором говорится, что президент должен внести в парламент закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Украины, "Самопомочи" Елена Сотник.

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"Это может длиться год или даже два, такая картинка об отборах. Будут также международные эксперты, часть из которых будет даже вовлечена, но пока президент не внесет этот законопроект и пока Верховная Рада его не проголосует, деятельность суда не начнется", – отметила нардеп.

Она добавила, что поэтому перед этой большой "перемогой" была еще большая "зрада", чтобы украинцы фокусировали свое внимание исключительно на Антикоррупционном суде.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.