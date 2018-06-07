Закон об Антикоррупционном суде: какая роль досталась экспертам-международникам

После двух месяцев саботажа депутаты таки приняли закон об Антикоррупционном суде, от которого зависит наше сотрудничество с МВФ. Сначала убедить, затем подбодрить и в конце похвалить этот момент в Раду пришел и президент Петр Порошенко. Именно он является автором законопроекта, к которому было аж две тысячи поправок от нардепов.

Два года обещаний и войн, неделя рассмотрения поправок и три недели острых споров с Международным валютным фондом – и вот уже президент гордо представляет в парламенте текст законопроекта об Антикоррупционном суде, со всеми, мол, согласованный и к рассмотрению готовый.

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"Вышли на тот вариант, который сегодня дает основания считать, что законопроект будет принят", – отметил президент Петр Порошенко.

На данный момент никто в парламенте окончательного текста проекта важнейшего закона еще не видел. Впервые депутаты читали его на комитете, который экспромтом созвали за час до голосования.

Главные баталии, как и раньше, во время заседания велись вокруг роли международных экспертов в конкурсе судей, претендующих на кресла в Антикоррупционном суде. Венецианская комиссия требовала, чтобы при отборе судей международники имели решающий голос. Их должно быть семь. И они должны отсеивать всех нечестных судей. Теперь же согласно новому тексту таких экспертов-предохранителей будет шесть. И если трое из них решат, что какой-то судья не достоин судить антикоррупционеров, на его персону накладывается вето. Преодолеть его может только совместное заседание членов Высшей квалификационной комисии судей и тех же международников. Если большинство членов ВККС и трое международников "передумают", забракованного судью могут допустить к конкурсу. Первое впечатление среди депутатов-юристов – сомнения и недоумения.

Трое могут подать кандидата на проверку, а затем остальные трое, которые не дали замечания, могут это вето преодолеть. Получается три на три. Я буду предлагать изменить на четыре,

– сказал нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.

"Международный совет экспертов абсолютно безрукий, у него не будет полномочий фактически. Я очень тяжело себе представляю, как он будет реально влиять на отбор кандидатов. Это ключевая проблема", – отреагировала депутат от "Самопомочи" Елена Сотник.

Представитель Администрации Президента, председатель профильного комитета и министр юстиции в один голос утверждают: юристы все неправильно поняли. Мол, чего сомневаться в тексте, если его утвердили международники.

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"Давайте, если уж международные эксперты предлагают такую ​​редакцию, давайте мы хотя бы уже не будем их ревизовать", – прокомментировал председатель комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Международные эксперты, в первую очередь иностранцы, которые имеют опыт в юридических органах и органах правопорядка, получат решающее право при отборе кандидатов в этот суд,

– указал министр юстиции Павел Петренко.

Им удается убедить большинство. И комитет выносит законопроект на рассмотрение в зал. Его безапелляционно поддерживают БПП, "Народный фронт", "Воля Народа", "Возрождение".

Не голосуют вообще, потому что и не планировали "Радикальная Партия" и "Оппозиционный блок". "Батькивщина" и "Самопомич" просят дополнительных гарантий независимости суда. Ведь пока непонятно, с кого будет состоять международный совет. Вдруг выяснилось, что в него вообще смогут входить в том числе и бывшие украинские судьи и прокуроры.

Будут снова пробовать привезти Найджелов Браунов и выдавать их здесь за международных экспертов, которые нам якобы помогут,

– убежден нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

Но депутаты очень спешат принять решение. Поэтому Антикоррупционный суд получает даже более конституционное большинство голосов – 317.

Порошенко отреагировал на это словами: "Это победа!" Хотя всего год назад убеждал, что Антикоррупционный суд Украине не нужен.

А где существует Антикоррупционный суд? В странах, которые показывают хорошие результаты борьбы с коррупцией? В Кении, например, в Уганде, в Малайзии и Хорватии,

– говорил тогда президент.

Впрочем, принятие закона о создании Антикоррупционного суда даже в таком виде приветствует большинство общественных активистов и депутатов-антикоррупционеров. Теперь все будет зависеть от того, с кого сформируют совет международных экспертов.

Напомним, в первом чтении законопроект приняли 3 месяца назад. Он получил шквал международной критики. Поэтому его пришлось менять. Заработать Антикоррупционный суд может не раньше следующего года. Его судьи будут рассматривать только дела, которые начало НАБУ. Без такого отдельного суда все антикоррупционные расследования Бюро застряли в старых судах.