Порошенко сделал новый неожиданный прогноз, когда заработает Антикоррупционный суд
Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что Высший Антикоррупционный суд заработает к началу избирательной кампании накануне президентских выборов в Украине.
Об этом Порошенко заявил вечером 16 июня в эфире украинских телеканалов.
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"Я буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании", – заверил он.
По словам Президента, речь идет не только о создании условий для конкурса, но и о том, чтобы завершить конкурс, сформировать суд и полноценно запустить его.
В то же время Порошенко говорит, что не уверен, поддержат ли его инициативу о запуске работы Антикоррупционного суда украинские политики.
"Но точно, эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно, эта инициатива будет поддержана нашими партнерами", – убежден глава государства.
Ранее Порошенко делал прогноз, что Антикоррупционный суд должен заработать до конца 2018 года.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
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