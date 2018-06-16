Порошенко сделал новый неожиданный прогноз, когда заработает Антикоррупционный суд

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что Высший Антикоррупционный суд заработает к началу избирательной кампании накануне президентских выборов в Украине.

Об этом Порошенко заявил вечером 16 июня в эфире украинских телеканалов.

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"Я буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании", – заверил он.

По словам Президента, речь идет не только о создании условий для конкурса, но и о том, чтобы завершить конкурс, сформировать суд и полноценно запустить его.

В то же время Порошенко говорит, что не уверен, поддержат ли его инициативу о запуске работы Антикоррупционного суда украинские политики.

"Но точно, эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно, эта инициатива будет поддержана нашими партнерами", – убежден глава государства.

Усі справи щодо корупційних злочинів мають бути передані у новостворений Вищий антикорупційний суд. #СудоваРеформа pic.twitter.com/9rrxkYxUVa — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 червня 2018 р.

Ранее Порошенко делал прогноз, что Антикоррупционный суд должен заработать до конца 2018 года.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.