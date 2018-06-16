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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко сделал новый неожиданный прогноз, когда заработает Антикоррупционный суд

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Порошенко спрогнозировал, когда заработает Антикоррупционный суд
Порошенко спрогнозировал, когда заработает Антикоррупционный суд / Пресс-служба Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что Высший Антикоррупционный суд заработает к началу избирательной кампании накануне президентских выборов в Украине.

Об этом Порошенко заявил вечером 16 июня в эфире украинских телеканалов.

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"Я буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании", – заверил он.

По словам Президента, речь идет не только о создании условий для конкурса, но и о том, чтобы завершить конкурс, сформировать суд и полноценно запустить его.

В то же время Порошенко говорит, что не уверен, поддержат ли его инициативу о запуске работы Антикоррупционного суда украинские политики.

"Но точно, эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно, эта инициатива будет поддержана нашими партнерами", – убежден глава государства.

Ранее Порошенко делал прогноз, что Антикоррупционный суд должен заработать до конца 2018 года.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Антикоррупционный суд Петр Порошенко Новости политики
Источник: 24 Канал
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