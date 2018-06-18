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Высший совет правосудия одобрил законопроект о созданииАнтикоррупционного суда

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Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда
Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда / Иллюстративное фото

В понедельник, 18 июня, Высший совет правосудия (ВСП) на заседании единогласно поддержал проект закона авторства Президента Украины Петра Порошенко "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда", – вынес на голосование вопрос глава ВРУ Игорь Бенедисюк.

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Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). 11 июня документ подписал президент.

В соответствии с процедурой, 14 июня Порошенко направил законопроект в Высший совет правосудия. А 16 июня глава государства заявил, что планирует 19 июня зарегистрировать этот законопроект в Верховной Раде в случае его поддержки ВСП.

Чем будет заниматься Антикоррупционный суд?
Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные НАБУ. В частности, говорится о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Законопроект Петр Порошенко Высший совет правосудия Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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