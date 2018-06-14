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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко направил закон об Антикоррупционном суде в Высший совет правосудия

25 Читати новину українською
Высший совет правосудия
Высший совет правосудия / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко направил закон о Высшем антикоррупционном суде в Высший совет правосудия.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией", – написал Порошенко.

Отметим, что этого требует процедура, определенная ч.2 ст.125 Конституции Украина.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении в целом проголосовали 315 народных депутатов.

9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд, как только наберется необходимое количество судей, а именно – 35 человек.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Антикоррупционный суд Высший совет правосудия
Источник: 24 Канал
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