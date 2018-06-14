Порошенко направил закон об Антикоррупционном суде в Высший совет правосудия
Президент Украины Петр Порошенко направил закон о Высшем антикоррупционном суде в Высший совет правосудия.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Читайте также: Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу
"Направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией", – написал Порошенко.
Отметим, что этого требует процедура, определенная ч.2 ст.125 Конституции Украина.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении в целом проголосовали 315 народных депутатов.
9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.
Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд, как только наберется необходимое количество судей, а именно – 35 человек.