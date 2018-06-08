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Порошенко объявил, когда Антикоррупционный суд начнет свою работу

93 Читати новину українською
Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд / Фото из открытых источников

Президент Петр Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд как только наберется необходимое количество судей, а именно 35 человек.

Об этом сообщает УНН.

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"Я не исключаю, что формирование антикоррупционного суда будет в два этапа. Написано, что он может быть с любым количеством судей, но не менее 35 человек. Для того, что начать, я уверен, что Высшая квалификационная комиссия, Высший совет правосудия запустит суд, как только будет сформирован 35 человек", – отметил Порошенко.

Президент добавил, что надеется, что это даст такой мощный профилактический эффект, что у нас уровень коррупции значительно уменьшится, и для большинства судей работы не будет.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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