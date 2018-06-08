20:16
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Порошенко оголосив, коли Антикорупційний суд розпочне свою роботу

224 Читать новость на русском
Антикорупційний суд
Антикорупційний суд / Фото з відкритих джерел

Президент Петро Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.

Про це повідомляє УНН.

Читайте також: "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні

"Я не виключаю, що формування Антикорупційного суду буде в два етапи. Написано, що він може бути з будь-якою кількістю суддів, але не менше 35 осіб. Для того, що почати, я впевнений, що Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя, запустить суд, як тільки буде сформовано 35 осіб", – зазначив Порошенко.

Президент додав, що сподівається, що це дасть такий потужний профілактичний ефект, що у нас рівень корупції значно зменшиться, і для більшості суддів роботи не буде.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
сьогодні, 20:02 Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
136
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сьогодні, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 390
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сьогодні, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 283
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сьогодні, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1538
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 670
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук