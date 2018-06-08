Порошенко оголосив, коли Антикорупційний суд розпочне свою роботу

Президент Петро Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.

Про це повідомляє УНН.

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"Я не виключаю, що формування Антикорупційного суду буде в два етапи. Написано, що він може бути з будь-якою кількістю суддів, але не менше 35 осіб. Для того, що почати, я впевнений, що Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя, запустить суд, як тільки буде сформовано 35 осіб", – зазначив Порошенко.

Президент додав, що сподівається, що це дасть такий потужний профілактичний ефект, що у нас рівень корупції значно зменшиться, і для більшості суддів роботи не буде.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.