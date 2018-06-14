Порошенко направив закон про Антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя
Президент України Петро Порошенко направив закон про Вищий антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
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"Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду" відповідно до процедури, визначеної Конституцією", – написав Порошенко.
Зазначимо, що цього вимагає процедура, визначена ч.2 ст.125 Конституції Україна.
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.
9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.
Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.