Порошенко направив закон про Антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя

Президент України Петро Порошенко направив закон про Вищий антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду" відповідно до процедури, визначеної Конституцією", – написав Порошенко.

Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду» відповідно до процедури, визначеної Конституцією — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 червня 2018 р.

Зазначимо, що цього вимагає процедура, визначена ч.2 ст.125 Конституції Україна.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.

Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.