Закон про Антикорупційний суд набув чинності

У четвер, 14 червня, в Україні набув чинності закон Про Вищий антикорупційний суд. Документ у середу був опублікований у виданні "Голос України".

Закон зобов'язує створити Антикорупційний суд протягом року. Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення" набуде чинності з дня початку роботи суду.

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Юрисдикція суду поширюється на всю територію України. Законопроектом передбачено, що Антикорупційний суд буде судом першої та апеляційної інстанції. Судді обиратимуться за конкурсом.

Антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, підслідних Національному антикорупційному бюро (НАБУ), тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тисяч гривень).

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.

Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.