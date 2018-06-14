Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

В четверг, 14 июня, в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Документ в среду был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон обязывает создать Антикоррупционный суд в течение года. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

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Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.



Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тысяча гривен ).

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.



9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд как только наберется необходимое количество судей, а именно 35 человек.