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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

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Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд / 112

В четверг, 14 июня, в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Документ в среду был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон обязывает создать Антикоррупционный суд в течение года. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

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Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тысяча гривен ).

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд как только наберется необходимое количество судей, а именно 35 человек.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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