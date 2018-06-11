Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 11 июня, во время встречи со студентами Украинской академии лидерства подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде".

"Сегодня в этот исторический день – годовщину безвиза – подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это – ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране", – прокомментировал Порошенко.

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Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.

9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.