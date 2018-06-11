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Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд

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Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд
Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд / Фото із соцмереж

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 11 червня, під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства підписав закон "Про Вищий антикорупційний суд".

"Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон "Про Вищий антикорупційний суд". Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні", – прокоментував Порошенко. 

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Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів. 

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд

Теги: Новини політики Петро Порошенко Законодавство Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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