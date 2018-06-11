Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 11 червня, під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства підписав закон "Про Вищий антикорупційний суд".

"Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон "Про Вищий антикорупційний суд". Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні", – прокоментував Порошенко.

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Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.