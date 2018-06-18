Закон про Антикорупційний суд: депутати БПП звинуватили активістів у появі скандальної правки

Президент України Петро Порошенко планує передати до Верховної Ради технічний документ про запуск Антикорупційного суду, але навколо нього не вщухають пристрасті.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Опозиція звинуватила "Блок Петра Порошенка" у тому, що корупційні справи, які зараз розглядаються, не будуть передані до Антикорупційного суду після прийняття відповідного закону.

Депутати БПП, навпаки, у появі скандальної правки звинуватили активістів.

Ті, хто зараз хоче звинуватити українську владу у тому, що ця правка не подавалася, почитайте першу редакцію, яку подав президент України, а після вона була змінена активістами в залі,

– сказав народний депутат БПП Артур Герасимов.

Опозиційні партії заявили, що будуть ініціювати виправлення сфальсифікованої, на їхню думку, норми.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів. 14 червня він набув чинності.



У понеділок, 18 червня, Вища рада правосуддя на засіданні одностайно підтримала проект закону авторства президента України Петра Порошенка "Про створення Вищого антикорупційного суду".