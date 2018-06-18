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18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Закон об Антикоррупционном суде: депутаты БПП обвинили активистов в появлении скандальной правки

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Президент Украины Петр Порошенко планирует передать в Верховную Раду технический документ о запуске Антикоррупционного суда, но вокруг него не утихают страсти.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Оппозиция обвинила "Блок Петра Порошенко" в том, что коррупционные дела, которые сейчас рассматриваются, не будут переданы в Антикоррупционный суд после принятия соответствующего закона.

Депутаты БПП, наоборот, в появлении скандальной правки обвинили активистов.

Те, кто сейчас хочет обвинить украинскую власть в том, что эта правка не подавалась, почитайте первую редакцию, которую подал президент Украины, а после она была изменена активистами в зале,
– сказал народный депутат БПП Артур Герасимов.

Оппозиционные партии заявили, что будут инициировать исправление сфальсифицированной, по их мнению, нормы.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов. 14 июня он вступил в силу.

В понедельник, 18 июня, Высший совет правосудия на заседании единогласно поддержал проект закона авторства президента Украины Петра Порошенко "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Блок Петра Порошенко Высший совет правосудия Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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