Создание Антикоррупционного суда: Порошенко подал в Раду соответствующий законопроект

Президент Украины Петр Порошенко 19 июня внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Этот документ глава государства определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде"и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении.

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Вніс як невідкладний законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду на розгляд Верховної Ради — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 июня 2018 г.

Доклад законопроекта во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет делать заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Сейчас законопроект отсутствует на сайте Верховной Рады.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). 11 июня документ подписал президент.



В соответствии с процедурой, 14 июня Порошенко направил законопроект в Высший совет правосудия, который 18 июня поддержал этот документ.