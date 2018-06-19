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Создание Антикоррупционного суда: Порошенко подал в Раду соответствующий законопроект

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Законопроект о Высшем антикоррупционном суде подан в парламент
Законопроект о Высшем антикоррупционном суде подан в парламент / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко 19 июня внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Этот документ глава государства определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде"и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении.

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Доклад законопроекта во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады  будет делать заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Сейчас законопроект отсутствует на сайте Верховной Рады.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). 11 июня документ подписал президент.

В соответствии с процедурой, 14 июня Порошенко направил законопроект в Высший совет правосудия, который 18 июня поддержал этот документ.

 

Теги: Новости Украины Законопроект Законодательство Петр Порошенко Верховная Рада Антикоррупционный суд Новости политики
Источник: 24 канал
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