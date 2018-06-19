МВФ отреагировал на принятие закона об Антикоррупционном суде

Новый закон прокладывает путь к независимому и сильному Антикоррупционному суду, который совместно с существующими институтами (Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой) присоединится к "обеспечению ответственности и справедливости", которые требуют украинцы.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в опубликованном по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, который состоялся накануне.

Читайте также: Данилюк назвал два ключевых требования к Украине для получения транша МВФ

Я очень обнадеженная принятием украинским парламентом Закона о Высшем антикоррупционном суде, что является существенным шагом вперед в борьбе властей против коррупции,

– говорится в заявлений.

Отмечается также, что стороны согласились в необходимости неоткладного принятия парламентом вспомогательного закона, поданного президентом, для фактического начала суда.

Напомним, 19 июня депутатам Верховной Рады трижды не удалось проголосовать за закон о запуске Антикоррупционного суда, который ранее на рассмотрение парламента внес Президент Украины Петр Порошенко. 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов. 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. 19 июня украинский гарант внес на рассмотрение парламента уже технический документ –законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).