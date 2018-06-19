Верховная Рада провалила голосование за создание Антикоррупционного суда

19 июня депутатам Верховной Рады трижды не удалось проголосовать за закон о запуске Антикоррупционного суда, который ранее на рассмотрение парламента внес Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщил народный депутат Леонид Емец на своей странице в Facebook, народные избранники даже не удосужились внести этот документ в повестку дня.

Читайте также: Закон об Антикоррупционном суде: депутаты БПП обвинили активистов в появлении скандальной правки

"За закон о запуске Антикоррупционного суда – 201 голос. Вторая попытка – 212. Третья – 211. Это о желании реально бороться с коррупцией, когда кнутом не гоняют. Впоследствии решение перенесли на четверг, 21 июня", – отметил политик.

Добавим, как заявил с трибуны парламента глава ВР Андрей Парубий, законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда будет предложено включить в повестку дня после рассмотрения закона "О национальной безопасности Украины".

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. 19 июня украинский гарант внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).