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      Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда

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      Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда
      Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда / Фото из открытых источников

      Президент Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил на должности 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

      Петр Порошенко сказал, что несмотря на то, что суд еще не создан, для его деятельности уже выделены соответствующие помещения.

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      Президент добавил, что 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде. Среди них будут и судьи, и учёные, и адвокаты.

      У вас есть все рычаги и инструменты, чтобы быть успешными,
      – добавил Порошенко.

      Антикоррупционный суд должен заработать уже к началу лета. К нему перейдут все дела в отношении топ-коррупционеров, даже те, которые уже рассматриваются в обычных судах.

      С полным перечнем кандидатов можно ознакомиться на сайте ВСП.

      Накануне Высший совет правосудия рассмотрел 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд и внес представление президенту о назначении 35 из них.

      Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда: смотрите видео

      Что такое Высший антикоррупционный суд? Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственных НАБУ: преступления относительно хищения бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования:
      – кандидат должен будет иметь опыт работы на должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;
      судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";
      иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Судьи Антикоррупционный суд Высший совет правосудия
      Источник: 24 канал
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