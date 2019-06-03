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      Рада зареєструвала законопроект Зеленського про покарання за незаконне збагачення

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      Закон про незаконне збагачення зареєстрували в Раді
      Закон про незаконне збагачення зареєстрували в Раді / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Проект закону про конфіскацію незаконних статків чиновників і покарання за надбання таких статків вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Верховна Рада зареєструвала законопроект 3 червня.

      Інформацію про це можна побачити на офіційному сайті українського парламенту, однак текст законопроекту ще не опублікували.

      Раніше 24 канал писав, що Зеленський збирається подати до Ради законопроект про незаконне збагачення

      Ініціатором проекту закону 10358 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" від 3 червня є Президент України Володимир Зеленський.

      Проект зареєстрували, тексту його наразі немає, але відомо, що профільним комітетом Ради для попереднього розгляду є Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

      Чому статтю про незаконне збагачення скасували?У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

      Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції Гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Верховна Рада Законодавство Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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