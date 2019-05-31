Зеленський вніс у Раду законопроект про виборчі права військових
Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Цей документ має внести зміни до закону "Про вибори народних депутатів України".
Проект закону зареєстрований у Верховній Раді 31 травня, проте текст документа наразі відсутній. При цьому Зеленський визначив законопроект як невідкладний.
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Які ще законопроекти вніс Зеленський за дні свого президентства?
- Зеленський вносив у Раду проекти законів "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу, а також "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України". Проте парламент провалив обидва законопроекти, не включивши їх навіть до порядку денного.
- Після цього Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента України. Текст документа уже опублікували на сайті парламенту. Ймовірно, проект поставлять на голосування наступного пленарного тижня – у четвер, 6 червня.
- Найближчим часом президент подасть до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Джерело: 24 Канал
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