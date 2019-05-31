18:57
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський вніс у Раду законопроект про виборчі права військових

      508 Читать новость на русском
      Зеленський вніс до парламенту законопроект про виборчі права військових
      Зеленський вніс до парламенту законопроект про виборчі права військових / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Цей документ має внести зміни до закону "Про вибори народних депутатів України".

      Проект закону зареєстрований у Верховній Раді 31 травня, проте текст документа наразі відсутній. При цьому Зеленський визначив законопроект як невідкладний.

      Читайте також: Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати

      Які ще законопроекти вніс Зеленський за дні свого президентства?

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада коли вибори

      blog_ava
      У Франції на Рейні перекинувся човен з туристами: серед загиблих є діти
      сьогодні
      10351
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Законодавство Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      сьогодні , 18:10 Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      Ірина Поліщук 3249
      Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      сьогодні , 17:25 Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      Світові Медіа 966
      По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      сьогодні , 16:30 По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      Сергій Фурса 1484
      Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      сьогодні , 16:25 Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      Ірина Поліщук 2273
      Украина не замерзнет без российского газа
      сьогодні , 15:13 Украина не замерзнет без российского газа
      Злой Одессит 3185
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук