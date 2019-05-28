Зеленський збирається подати до Ради законопроект про незаконне збагачення

Найближчим часом Президент України Володимир Зеленський подасть до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Про наміри глави дежрави сказав новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час брифінгу, пише "Інтрекфакс".

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Він наголосив, що перше і головне на цьому етапі – прийняття закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Саме його (Зеленського – 24 канал) команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні( 28 травня –24 канал) він буде остаточно узгоджений з нашими міжнародними партнерами і його подадуть у Раду для прийняття відповідних рішень,

– зазначив Данилюк.

За свого боку, представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що у команді Зеленського вже розробили низку законопроектів, які готові внести на розгляд нардепів. Серед них – питання про імпічмент президента, проведення референдуму та відкликання народних депутатів.

Чому статтю про незаконне збагачення скасували?У лютому Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.



Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.