20:08
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський збирається подати до Ради законопроект про незаконне збагачення

      330 Читать новость на русском
      Данилюк розповів, коли Зеленський подасть до ВР законопроект про незаконне збагачення
      Данилюк розповів, коли Зеленський подасть до ВР законопроект про незаконне збагачення / Getty images

      Найближчим часом Президент України Володимир Зеленський подасть до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

      Про наміри глави дежрави сказав новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час брифінгу, пише "Інтрекфакс".

      Читайте також: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      Він наголосив, що перше і головне на цьому етапі – прийняття закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

      Саме його (Зеленського – 24 канал) команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні( 28 травня –24 канал) він буде остаточно узгоджений з нашими міжнародними партнерами і його подадуть у Раду для прийняття відповідних рішень,
      – зазначив Данилюк. 

      За свого боку, представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що у команді Зеленського вже розробили низку законопроектів, які готові внести на розгляд нардепів. Серед них – питання про імпічмент президента, проведення референдуму та відкликання народних депутатів.

      Чому статтю про незаконне збагачення скасували?У лютому Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.

      Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ. 

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      39916
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Олександр Данилюк Президент України Законодавство Конституційний суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1143
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 335
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 423
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      4524
      Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      сьогодні , 17:31 Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      Світлана Попова 1270
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук