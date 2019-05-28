Зеленский собирается подать в Раду законопроект о незаконном обогащении

В ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

О намерениях главы государства сказал новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время брифинга, пишет "Інтрекфакс".

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Он подчеркнул, что первое и главное на этом этапе – принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Именно его (Зеленского – 24 канал) команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня (28 мая – 24 канал) он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и его подадут в Раду для принятия соответствующих решений,

– отметил Данилюк.

Со своей стороны, представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что в команде Зеленского уже разработали ряд законопроектов, которые готовы внести на рассмотрение нардепов. Среди них – вопрос об импичменте президента, проведение референдума и отзыв народных депутатов.

Почему статью о незаконном обогащении отменили?В феврале Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности и ограничивают свободу человека и другие его конституционные права.



Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.