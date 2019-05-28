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      Об импичменте и референдуме: Зеленский планирует подать в Раду ряд законопроектов

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      Зеленский инициирует подачу в Раду ряда законопроектов
      Зеленский инициирует подачу в Раду ряда законопроектов / Getty Images

      В команде президента Владимира Зеленского уже разработали ряд законопроектов, которые готовы внести на рассмотрение Верховной Рады. Среди них - вопрос об импичменте президента, проведении референдума и отзыве народных депутатов

      Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" рассказал, что Зеленский в дальнейшем будет инициировать принятие этих законопроектов.

      Читайте также: Правила меняются, – Стефанчук о будущем сотрудничестве президента Зеленского с Радой

      Мы будем нарабатывать и подавать в парламент еще и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире. Вопрос импичмента президента. Вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать. Это вопрос референдума,
      – сказал он.

      По словам советника Зеленского, президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".

      "Это и вопрос наложения законодательного вето, когда народ должен решать, подходит ли это закон или нет. Этот вопрос влияния народа на власть. Кроме того, будет большой блок антикоррупционных законопроектов. Ведь мы только провозглашаем борьбу с коррупцией, но до сих пор нет реального механизма влияния на коррупционеров, нет реальных посадок. У нас наработан целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?", – добавил представитель президента в Раде.

      Этими словами Стефанчук напомнил, что идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера Рада даже не включила в повестку.

      Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте президента.

      Что известно о законодательных инициативах Зеленского?​
      Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте президента.

      Заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал, что команда Зеленского уже подготовила текст законопроекта об импичменте Президента Украины, а также о снятии с него всех иммунитетов. Этот документ готовят к подаче в Верховную Раду. В то же время, законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов – уже давно в Раде и ожидает рассмотрения во втором чтении.

      Заметим, первый опыт взаимоотношений Зеленского и парламента является отрицательным. Президент после инаугурации и заявления о роспуске Рады внес два законопроекта – о внесении изменений в закон о выборах и о проведении публичных закупок во время избирательного процесса. Однако, на срочном заседании 22 мая депутаты даже не включили их в повестку дня.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Коррупция Руслан Стефанчук Законодательство Верховная Рада Импичмент
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