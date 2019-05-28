01:30
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Правила меняются, – Стефанчук о будущем сотрудничестве президента Зеленского с Радой

      22 Читати новину українською
      Как будут сотрудничать президент Зеленский и Верховная Рада
      Как будут сотрудничать президент Зеленский и Верховная Рада / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Шестой украинский президент Владимир Зеленский – готов к компромиссам и сотрудничеству с Верховной Радой. Правда, он настаивает на том, чтобы не было никаких договоренностей и никаких кулуарных интриг.

      Как отметил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова", отныне правила взаимоотношений гаранта и украинского парламента меняются. То есть, позиция Зеленского является такой, что будет подписан только тот закон, который:

      – отражает интересы украинского народа;

      – соответствует принципу Конституции и верховенства права,

      – имеет свое качество и нет негативных выводов со стороны экспертов (по словам Стефанчука, сегодня принимают многие законы, проекты которых эксперты оценивают негативно).

      Читайте также: Верховный суд не будет рассматривать иск против Зеленского за роспуск Рады

      "Демократия – торжество процедур, и поэтому для нас очень важно, что Владимир Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые было утверждены путем нарушения регламентных процедур, а именно с помощью кнопкодавительства или внесения того же закона по несколько раз в Раду", – добавил представитель президента.

      В то же время Стефанчук отметил, что в Украине люди должны научиться жить по правилам.

      Мы должны уметь доверять друг другу, но установить правила один раз и на всю жизнь. Если этого не будет, то у нас и не будет будущего в Украине,
      – подытожил политик.

      Первый опыт взаимоотношений Зеленского и Рады является очень негативным. Дело в том, что президента внес в Раду два законопроекта – о внесении изменений в закон о выборах и об осуществлении публичных закупок во время избирательного процесса. Однако, на срочном заседании 22 мая, которое собственно и просил спикера Парубия созвать Зеленский, депутаты даже не включили их в повестку дня.

       

      По словам Стефанчука, 21 мая президент на консультациях с лидерами фракций договорился о компромиссе, который был на следующий день внесен в зал. Однако, политики его не придерживались и советник президента отметил, что не увидел "большого желания" у нардепов принимать избирательный кодекс на заседании Рады 22 мая.

      Сам Зеленский в таких действиях парламентариев увидел старую систему, "которая дает им шанс продлить политическую жизнь".

      Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле,
      – заявил гарант.

      Также он выразил надежду, что несмотря на игнорирование нардепами законопроекта об изменении избирательного законодательства, украинцы изберут на внеочередных выборах новых политиков, способных к реальным действиям.

      зеленский и верховная рада: хроника последних событий
       
      •  
      blog_ava
      Владимир Зеленский впервые как президент приехал на передовую фото
      27 мая
      1722
      Теги: Руслан Стефанчук Верховная Рада Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      сегодня , 01:00 Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      23
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      27 мая , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 2041
      Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
      27 мая , 21:07 Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
      118
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      27 мая , 20:22 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 654
      Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      27 мая , 19:45 Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      Світлана Попова 208
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук