Правила меняются, – Стефанчук о будущем сотрудничестве президента Зеленского с Радой

Шестой украинский президент Владимир Зеленский – готов к компромиссам и сотрудничеству с Верховной Радой. Правда, он настаивает на том, чтобы не было никаких договоренностей и никаких кулуарных интриг.

Как отметил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова", отныне правила взаимоотношений гаранта и украинского парламента меняются. То есть, позиция Зеленского является такой, что будет подписан только тот закон, который:

– отражает интересы украинского народа;

– соответствует принципу Конституции и верховенства права,

– имеет свое качество и нет негативных выводов со стороны экспертов (по словам Стефанчука, сегодня принимают многие законы, проекты которых эксперты оценивают негативно).

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"Демократия – торжество процедур, и поэтому для нас очень важно, что Владимир Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые было утверждены путем нарушения регламентных процедур, а именно с помощью кнопкодавительства или внесения того же закона по несколько раз в Раду", – добавил представитель президента.

В то же время Стефанчук отметил, что в Украине люди должны научиться жить по правилам.

Мы должны уметь доверять друг другу, но установить правила один раз и на всю жизнь. Если этого не будет, то у нас и не будет будущего в Украине,

– подытожил политик.

Первый опыт взаимоотношений Зеленского и Рады является очень негативным. Дело в том, что президента внес в Раду два законопроекта – о внесении изменений в закон о выборах и об осуществлении публичных закупок во время избирательного процесса. Однако, на срочном заседании 22 мая, которое собственно и просил спикера Парубия созвать Зеленский, депутаты даже не включили их в повестку дня.

По словам Стефанчука, 21 мая президент на консультациях с лидерами фракций договорился о компромиссе, который был на следующий день внесен в зал. Однако, политики его не придерживались и советник президента отметил, что не увидел "большого желания" у нардепов принимать избирательный кодекс на заседании Рады 22 мая.

Сам Зеленский в таких действиях парламентариев увидел старую систему, "которая дает им шанс продлить политическую жизнь".

Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле,

– заявил гарант.

Также он выразил надежду, что несмотря на игнорирование нардепами законопроекта об изменении избирательного законодательства, украинцы изберут на внеочередных выборах новых политиков, способных к реальным действиям.