Правила змінюються, – Стефанчук про майбутнє співпраці президента Зеленського з Радою

Шостий український президент Володимир Зеленський – готовий до компромісів і співпраці з Верховною Радою. Щоправда, він наполягає на тому, аби не було жодних домовленостей і жодної закулуарщини.

Як зауважив представник президента Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук у ефірі програми "Свобода слова", відтепер правила взаємин гаранта та українського парламенту змінюються. Тобто, позиція Зеленського є такою, що буде підписано лише той закон, який:

– відображає інтереси українського народу;

– відповідає принципу Конституції та верховенства права,

– має свою якість і немає негативних висновків з боку експертів (за словами Стефанчука, сьогодні багато законів ухвалюють, проекти яких експерти оцінюють негативно).

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"Демократія – торжество процедур, і тому для нас дуже важливо, що Володимир Зеленський не підписуватиме законопроекти, які було ухвалено шляхом порушення регламентних процедур, а саме за допомогою кнопкодавства або внесення того самого закону по декілька разів до Ради", – додав представник президента.

Водночас Стефанчук наголосив, що в Україні люди повинні навчитися жити за правилами.

Ми повинні вміти довіряти один одному, але встановити правила один раз і на все життя. Якщо цього не буде, то у нас і не буде майбутнього в Україні,

– підсумував політик.

Перший досвід взаємин Зеленського та Ради є дуже негативним. Річ у тім, що президента вніс до Ради два законопроекти – про внесення змін до закону про вибори та про здійснення публічних закупівель під час виборчого процесу. Однак, на терміновому засіданні 22 травня, яке власне і просив спікера Парубія скликати Зеленський, депутати навіть не включили їх до порядку денного.

За словами Стефанчука, 21 травня президент на консультаціях з лідерами фракцій домовився про компроміс, який було наступного дня внесено до зали. Проте, політики його не дотрималися і радник президента зауважив, що не побачив "великого бажання" у нардепів ухвалювати виборчий кодекс на засіданні Ради 22 травня.

Сам Зеленський у таких діях парламентарів побачив стару систему, «яка дає їм шанс подовжити політичне життя».

Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі,

– заявив гарант.

Також він висловив сподівання, що попри ігнорування з нардепів законопроекту про зміну виборчого законодавства, українці оберуть на позачергових виборах нових політиків, здатних до реальних дій.