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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Нардепи від БПП зареєстрували альтернативний документ до виборчого проекту Зеленського

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      Голова парламенту Андрій Парубій
      Голова парламенту Андрій Парубій / vin.gov.ua

      Три нардепи від "Блоку Петра Порошенка" – Юрій Соловей, Олександр Жолобецький і Сергій Хлань – і позафракційний Борислав Розенблат подали до Верховної Ради законопроект про зміни до виборчого законодавства, який має стати альтернативою до ініціативи президента Володимира Зеленського.

      Законопроект, пропонований Зеленським, передбачає пропорційну систему за закритими списками і зниження прохідного бар'єру до параламенту до 3%. Раніше було 5%. Нардепи не включили розгляд документу до порядку денного сесії 22 травня.

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      Альтернативний проект закону № 10319-1, який вже опублікували на сайті Верховної Ради. Його ключова відмінність у тому, що пропонує запровадити пропорційну систему за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій.

      У пояснювальній записці президентського законопроекту зазначили, що погоджуються з необхідністю запровадження виборчої системи з відкритими партійними списками, проте оскільки Зеленський своїм указом достроково припинив повноваження Верховної Ради, то у наступні 60 днів, коли мають сформувати новий склад парламенту, це зробити неможливо.

      Адже впровадження відкритих списків вимагає:

      • кардинальних змін в системі адміністрування виборів;
      • зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;
      • роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;
      • прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;
      • належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

      Один з авторів альтернативного проекту Розенблат все ж переконує, що виборці повинні знати, за кого голосують. Тому голосуватиме тільки за відкриті списки.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Законодавство Парламентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка
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