Нардепы от БПП зарегистрировали альтернативный документ в избирательный проект Зеленского
Три нардепа от "Блока Петра Порошенко" – Юрий Соловей, Александр Жолобецкий и Сергей Хлань – и внефракционный Борислав Розенблат подали в Верховную Раду законопроект об изменениях в избирательное законодательство, который должен стать альтернативой инициативы президента Владимира Зеленского.
Законопроект, предлагаемый Зеленским, предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в параламент до 3%. Раньше было 5%. Нардепы не включили рассмотрение документа в повестку дня сессии 22 мая.
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Альтернативный проект закона № 10319-1, который уже опубликовали на сайте Верховной Рады. Его ключевое отличие в том, что предлагает ввести пропорциональную систему с открытыми избирательными списками кандидатов в депутаты от политических партий.
В пояснительной записке президентского законопроекта указали, что соглашаются с необходимостью внедрения избирательной системы с открытыми партийными списками, однако поскольку Зеленский своим указом досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, то в следующие 60 дней, когда должны сформировать новый состав парламента, это сделать невозможно.
Ведь внедрение открытых списков требует:
- кардинальных изменений в системе администрирования выборов;
- изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;
- разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;
- принятие Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
- надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.
Один из авторов альтернативного проекта Розенблат все же убеждает, что избиратели должны знать, за кого голосуют. Поэтому будет голосовать только за открытые списки.