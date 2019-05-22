Нардепы от БПП зарегистрировали альтернативный документ в избирательный проект Зеленского

Три нардепа от "Блока Петра Порошенко" – Юрий Соловей, Александр Жолобецкий и Сергей Хлань – и внефракционный Борислав Розенблат подали в Верховную Раду законопроект об изменениях в избирательное законодательство, который должен стать альтернативой инициативы президента Владимира Зеленского.

Законопроект, предлагаемый Зеленским, предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в параламент до 3%. Раньше было 5%. Нардепы не включили рассмотрение документа в повестку дня сессии 22 мая.

Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

Альтернативный проект закона № 10319-1, который уже опубликовали на сайте Верховной Рады. Его ключевое отличие в том, что предлагает ввести пропорциональную систему с открытыми избирательными списками кандидатов в депутаты от политических партий.

В пояснительной записке президентского законопроекта указали, что соглашаются с необходимостью внедрения избирательной системы с открытыми партийными списками, однако поскольку Зеленский своим указом досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, то в следующие 60 дней, когда должны сформировать новый состав парламента, это сделать невозможно.

Ведь внедрение открытых списков требует:

кардинальных изменений в системе администрирования выборов;

изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;

разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;

принятие Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;

надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

Один из авторов альтернативного проекта Розенблат все же убеждает, что избиратели должны знать, за кого голосуют. Поэтому будет голосовать только за открытые списки.