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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Нардепы от БПП зарегистрировали альтернативный документ в избирательный проект Зеленского

      208 Читати новину українською
      Глава парламента Андрей Парубий
      Глава парламента Андрей Парубий / vin.gov.ua

      Три нардепа от "Блока Петра Порошенко" – Юрий Соловей, Александр Жолобецкий и Сергей Хлань – и внефракционный Борислав Розенблат подали в Верховную Раду законопроект об изменениях в избирательное законодательство, который должен стать альтернативой инициативы президента Владимира Зеленского.

      Законопроект, предлагаемый Зеленским, предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в параламент до 3%. Раньше было 5%. Нардепы не включили рассмотрение документа в повестку дня сессии 22 мая.

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      Альтернативный проект закона № 10319-1, который уже опубликовали на сайте Верховной Рады. Его ключевое отличие в том, что предлагает ввести пропорциональную систему с открытыми избирательными списками кандидатов в депутаты от политических партий.

      В пояснительной записке президентского законопроекта указали, что соглашаются с необходимостью внедрения избирательной системы с открытыми партийными списками, однако поскольку Зеленский своим указом досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, то в следующие 60 дней, когда должны сформировать новый состав парламента, это сделать невозможно.

      Ведь внедрение открытых списков требует:

      • кардинальных изменений в системе администрирования выборов;
      • изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;
      • разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;
      • принятие Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
      • надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

      Один из авторов альтернативного проекта Розенблат все же убеждает, что избиратели должны знать, за кого голосуют. Поэтому будет голосовать только за открытые списки.

       

       

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Законодательство Блок Петра Порошенко
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