Верховний суд не розглядатиме позов проти Зеленського через розпуск Ради

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск Верховної Ради.

Розгляд такої справи не належить до юрисдикції Верховного суду, про це повідомили у його прес-службі.

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Зазначимо, до Верховного суду загалом подали три заяви про визнання незаконним указу про розпуск Верховної Ради.

Там наголошують, що перевірка відповідності до Конституції усіх без винятку правових актів Верховної Ради і президента належить до повноважень Конституційного суду.

Як пояснили у прес-службі, позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що "дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця".

Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВРУ на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени,

– йде мова у повідомленні.

Позивач має 15 днів на те, аби оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Заначимо, про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.