19:42
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Верховний суд не розглядатиме позов проти Зеленського через розпуск Ради

      385 Читать новость на русском
      Верховний суд відмовився розглядати позов про скасування указу про розпуск Ради
      Верховний суд відмовився розглядати позов про скасування указу про розпуск Ради / 24 канал

      Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск Верховної Ради.

      Розгляд такої справи не належить до юрисдикції Верховного суду, про це повідомили у його прес-службі.

      Читайте також: У Верховному суді оскаржили призначення Богдана головою АП

      Зазначимо, до Верховного суду загалом подали три заяви про визнання незаконним указу про розпуск Верховної Ради. 

      Там наголошують, що перевірка відповідності до Конституції усіх без винятку правових актів Верховної Ради і президента належить до повноважень Конституційного суду.

      Як пояснили у прес-службі, позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що "дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця".

      Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВРУ на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени,
      – йде мова у повідомленні. 

      Позивач має 15 днів на те, аби оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

      Заначимо, про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня. 

       
       
      blog_ava
      Медведчук вийшов із переговорів щодо Донбасу: з'явилась реакція Кремля
      сьогодні
      10554
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Судді Верховний суд України Розпуск Ради Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      сьогодні , 19:40 Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      Світлана Попова 23
      Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      сьогодні , 19:01 Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      3043
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 18:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 1222
      "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      сьогодні , 17:10 "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      Блог Медіа 845
      Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      сьогодні , 15:50 Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      Світлана Попова 6516
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук